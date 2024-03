Gravina: "Non mi esimerò dall'abbracciare Acerbi quando lo vedrò. C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare"

vedi letture

Durante la conferenza stampa al termine del consiglio federale, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato così del caso Acerbi: “C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall’abbracciare Acerbi quando lo vedrò”.

“Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale, per evitare forme di distrazione, lo abbiamo lasciato a casa. Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi, chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato”, ha concluso Gravina spiegando con precisione quanto accaduto di recente in merito al caso.