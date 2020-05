Gravina: "Prossimo campionato? Se non ripartisse il 12 settembre potremmo pensare ad un nuovo format"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare della ripresa del campionato e del futuro della Serie A: "Sicuramente è stato un momento complicato, non solo per me ma per tutto il calcio italiano e tutto il Paese. Ho capito tante cose in questo periodo, anche come accantonare la negatività. Il periodo ha messo a nudo la vulnerabilità del nostro essere. Ho capito su chi posso contare e su chi no. Il prossimo campionato? Se il campionato ripartirà il 12 settembre cercheremo di mettere varie partite anche intorno a Natale, in modo da terminare tutto in tempi giusti. L'auspicio è che si possa riprendere nel migliore dei modi e che possa andare tutto liscio, altrimenti potremmo pensare a un nuovo format".