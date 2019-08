Gravina: "VAR indispensabile, nella prima giornata un solo errore"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare di VAR e di arbitri in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Il VAR è indispensabile per dare certezza al torneo. In una giornata bellissima come la prima di campionato, un solo errore, il rigore su Mertens, ha finito per mettere sotto accusa una categoria. Mi dispiace per gli arbitri".