Graziani: "Ibra lo prenderei sempre, Donnarumma lo lascerei partire"

Ciccio Graziani, intervenuto a Sportmediaset XXL su Italia Uno, ha detto la sua sull'eventuale ritorno di Ibra in rossonero, dicendo la sua anche su Donnarumma in ottica Juventus: "Ibra lo prenderei sempre, Donnarumma lo lascerei partire, il Milan ricaverebbe tanti soldi, gli servirebbero per il bilancio e per investire sulla squadra. La Juve farebbe un'operazione straordinaria, si assicurerebbe il nuovo Buffon. E' un affare incredibile".