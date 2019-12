Ciccio Graziani, allenatore ed ex calciatore, ha parlato così di Piatek ai microfoni di Radio Sportiva: "Nella storia del Milan ci cono sempre stati grandi attaccanti e pensavano che Piatek fosse uno di questi. Ad oggi non sta rispondendo, quindi andrei su Ibra, sarebbe la ciliegina sulla torta. Il tempo a disposizione per il polacco è scaduto".