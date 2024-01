Graziano Cesari attacca l'arbitro delle 'Iene': "Un infame"

L'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato a SportMediaset tornando sulle polemiche emerse dopo il servizio de 'Le Iene' della scorsa settimana. Questo il pensiero, piuttosto chiaro, di Cesari in merito:"Mi chiedo... Si può denunciare questa cosa andando incappucciati, con la voce camuffata, non presentando le accuse con fogli o dati certi? Nel gergo delle curve questi si chiamano infami..."

Poi Cesari ha proseguito: "Mi metto nei panni di Rocchi che non sa chi è, e quindi potrà designarlo... Moralmente questo signore cosa farà? Se è un arbitro in attività andrà in campo, ma qui cosa succede? Siamo sicuri che la sua moralità sia al di sopra di ogni sospetto? Il problema esiste sicuramente...".