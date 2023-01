In occasione del 5-2 del Sassuolo in casa del Milan, l'attaccante neroverde Gregoire Defrel, autore della prima rete della partita, ha ritrovato il gol in Serie A dopo 337 giorni di digiuno. L'ultima gioia prima di quella odierna contro i rossoneri risaliva al 26 febbraio 2022 contro la Fiorentina. In trasferta non segnava da maggio 2021 contro il Parma.