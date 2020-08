Grimshaw: "Sono molto felice per i miei primi gol in rossonera. Spero siano i primi di molti"

Intervenuto al termine della vittoria su San Marino per 5-0, il neo acquisto rossonero Christie Grimshaw ha parlato del momento della squadra rossonera e della sua prestazione costellata da una doppietta. Queste le sue parole: "Ovviamente sono estremamente felice per i miei due gol, spero siano i primi di kolti. Abbiamo ottenuto la vittoria e questa è la cosa più importante anche perchè tutte le partite che giochiamo devono essere vinte. Il campionato è molto competitivo e per questo non dobbiamo lasciare nessun punto per strada dato che il nostro obbiettivo è finire il più in alto possibile in classifica. Stiamo lavorando tanto per trovare l'assetto giusto, allenandoci su vari schemi. Dobbiamo essere positive anche quando le cose non andranno come speriamo perchè sappiamo che dobbiamo migliorare ancora moltissimo. Per la partita appena giocata dobbiamo prendere le cose buone e restare positive"