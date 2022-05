Guagni: "Questo è solo l'inizio, lavoreremo per portare a Milano i trofei che merita"

MilanNews.it

Intervenuta sul proprio profilo Instagram, Alia Guagni ha commentato così la sua stagione in rossonero: "Semplicemente GRAZIE! Alle mie compagne, allo staff, al Milan e a tutti i tifosi… grazie dal profondo del cuore… mi avete accolto a braccia aperte e avete creduto in me fin dal primo istante! É stata una stagione complicata e non é finita proprio come volevamo, ma questo é solo l’inizio… le basi sono state gettate, torneremo a lavorare ancora più duramente per portare a Milano i trofei che merita!"