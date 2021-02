Guardalà: "Il Milan inizialmente ha sfruttato il vantaggio di aver fatto una preparazione diversa dalle altre squadre"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Giovanni Guardalà ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan sta facendo una grande stagione. Non si può parlare di un campionato negativo per questo periodo. Credo che inizialmente il Milan abbia sfruttato il vantaggio di fare una preparazione preventiva rispetto alle altre squadre. Poi ha avuto un calo come tutte le altre. Mandzukic è stato fermo tanto e ha bisogno per ritrovare la forma fisica"