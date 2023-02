Guardiola su Cancelo: "Abbiamo adottato un sistema diverso e stava giocando poco"

MilanNews.it

L'addio improvviso di Joao Cancelo ha scosso il Manchester City. Secondo diversi media inglesi, il divorzio sarebbe stato causato dal rapporto ormai logoro tra Pep Guardiola e il terzino portoghese. Il tecnico ha dichiarato in conferenza stampa: "Prima di tutto, gli auguro il meglio per i prossimi quattro mesi. La prossima stagione non so cosa accadrà. È stato importantissimo negli ultimi due campionati che abbiamo vinto. Dopo il Mondiale, però, abbiamo deciso di adottare un sistema diverso. Mi è piaciuto quello che ho visto e ho dato più minuti ad altri giocatori. La sua personalità è come la mia, vuole giocare. Si allena nel migliore dei modi, il problema è che stava giocando poco. Negli ultimi anni è stato uno dei giocatori con più minuti. Ha bisogno di giocare per essere felice, quindi abbiamo deciso di lasciarlo andare a Monaco. Vuole essere presente in tutte le partite e spero che lo faccia lì".