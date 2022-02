Guerra in Ucraina, le richieste dell'UE all'UEFA: no eventi in Russia, risoluzione con Gazprom

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Unione Europea è al lavoro in queste ore per varare un pacchetto di dure sanzioni nei confronti della Russia dopo la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Alcune di queste misure riguardano anche il calcio e lo sport e sono state girate all'UEFA: no alla finale di Champions League a San Pietroburgo, innanzitutto, come detto anche pubblicamente dal Premier britannico Boris Johnson. No a eventi calcistici internazionali in Russia e, scrive 'The Athletic', anche la risoluzione immediata dell'accordo con Gazprom, official partner della UEFA Champions League.

Di tutto questo domani la UEFA ne parlerà nel corso del meeting straordinario convocato per le ore 10 (clicca QUI per tutti i temi sul tavolo).