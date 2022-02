Guerra in Ucraina, Lucescu: "Non lascio Kiev. Non sono un codardo"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Mircea Lucescu, storico allenatore rumeno che da molti anni allena in Ucraina, ha commentato a Fanatik la situazione di grande tensione che si sta vivendo in seguito all’invasione russa di questa notte. L’attuale allenatore della Dinamo Kiev ha detto: “Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui in Ucraina sono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo”.