Guerra in Ucraina, Malinovskyi mostra la maglia dopo il gol: "No War in Ukraine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria per 0-3 in casa dell'Olympiakos per l'Atalanta, che ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League. In occasione del 2-0 per i nerazzurri è andato a segno Ruslan Malinovskyi, autore anche del terzo gol, il quale ha esultato mostrando anche una maglia con la scritta "No War in Ukraine". Il messaggio del centrocampista ucraino è stato importante, in un giorno difficile tanto per il suo paese quanto per il mondo.