Guerra in Ucraina, Nagelsmann: "Sono scioccato e anche po' spaventato"

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla situazione in Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia: "Sono scioccato e anche un po' spaventato che una cosa del genere possa accadere anche in un paese così vicino, dove fino a non molto tempo fa eravamo e dove ci siamo goduti un bellissimo soggiorno in città. - continua il tecnico tedesco ricordando la sfida contro la Dynamo Kiev – Ora vedere queste immagini terribili dall’Ucraina mi lascia sgomento. Condanno fermamente la guerra".