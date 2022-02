Guerra in Ucraina, no alla finale di Champions e forse anche alla Supercoppa 2023 in Russia

MilanNews.it

Non arriverà solo la decisione forte di togliere la finale di Champions League 2022 alla Russia, prevista in quel di San Pietroburgo. Secondo le ultime in arrivo dalla Svizzera, il Comitato Esecutivo UEFA convocato d'urgenza per domani dovrebbe togliere anche la Supercoppa 2023 prevista a Kazan. Questo in virtù dell'attacco militare della Russia in Ucraina ordinato questa notte dal Cremlino.