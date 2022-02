Guerra in Ucraina, Pioli: "Ne abbiamo parlato prima dell'allenamento, c'è sgomento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come state vivendo questa giornata dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della gara di campionato contro l'Udinese: "Ne abbiamo parlato prima dell'allenamento. In tutti noi c'è molta preoccupazione per ciò che sta succedendo. Siamo una squadra giovane, ma attenta a ciò che succede. C'è molto sgomento. La vita non ha prezzo, vediamo delle difficoltà. Se c'è una situazione che può unire sempre di più è lo sport: cerchiamo di fare del nostro meglio per rendere la vita la migliore possibile".