Guidolin: "Calcisticamente sono innamorato di Tonali, in alcuni momenti Leao è inarrestabile"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin, ex tecnico, ha spiegato chi sono i giocatori rossoneri che gli piacciono di più: "Calcisticamente sono innamorato di Tonali, per la qualità e la fisicità con cui interpreta il suo ruolo. Ci sono momenti in cui Leao è inarrestabile e trovo che Giroud sia un signor centravanti, molto intelligente".