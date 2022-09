Gullit compie 60 anni: buon compleanno al mitico componente del 'Milan degli olandesi'

MilanNews.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Compie oggi 60 anni l’ex calciatore, fra le altre anche del Milan, Ruud Gullit. Gullit era un formidabile trequartista o attaccante che ha fatto la storia dei rossoneri tra la fine degli anni 1980 e gli inizi degli anni 1990. In totale al Milan, Gullit ha giocato 6 anni e pochi mesi, totalizzando 171 partite e 56 gol. Insieme agli altri olandesi (Frank Rijkaard e Marco Van Basten), fece la fortuna di Arrigo Sacchi prima, e di Fabio Capello poi. Il palmares rossonero di Gullit è ricchissimo: 3 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe Intercontinentali. Nel corso della sua carriera Gullit vinse il Pallone d’Oro nel 1987 e l’Europeo con l’Olanda nel 1988. La società di via Aldo Rossi gli dedica un post sui social per fargli gli auguri scrivendo: “Tanti auguri a un'icona rossonera”.