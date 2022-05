MilanNews.it

Ruud Gullit, ex campione del Milan negli anni di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, ha pubblicato un post sui suoi canali social facendo i complimenti ai rossoneri per lo scudetto vinto. Gullit ha scritto: “Congratulazioni per il 19esimo titolo. Forza Milan”.