Gullit: "Ho visto Zirzee quando giocava in U17, perché ha giocato con mio figlio e l'ho sempre seguito"

Intervenuto da Londra ai microfoni di Gianluca Di Marzio e quindi di Sky Sport, Ruud Gullit, ex storico giocatore rossonero ha parlato così dell'attualità del mondo Milan e del possibile colpo di mercato legato a Joshua Zirkzee. Queste le sue parole:

Sul campionato del Milan

"Anche le altre squadre sono forti, l'Inter ma c'è la Juve che sta ritornando, anche la Roma. Penso che il Milan non possa dominare in Italia, ci sono tante squadre ed è un campionato competitivo, ci sono più squadre che hanno la possibilità di vincere la Serie A".

Sul futuro di Zirkzee

"Mi piace molto, l'ho visto quando giocava in Under-17 perchè ha giocato con mio figlio e l'ho sempre seguito. E' un attaccante col fiuto per il gol, sarebbe un buon colpo per il Milan".