Gullit: "Il Milan ora ha più coraggio di attaccare. Pioli? Contento per lo spirito che ha dato"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Ruud Gullit, ex giocatore del Milan, ha commentato così il ritorno in Champions dei rossoneri: "Sono molto contento per questo Milan, si vede che hanno molto più coraggio di attaccare e non soltanto difendere. Non fanno errori clamorosi come prima. Per me è difficile sapere quello che ha fatto Pioli, ma sono contento per lo spirito che ha dato al Milan".