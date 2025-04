Gullit: "L'anno del Milan problematico: alcuni calciatori non hanno saputo giocare bene"

L'ex centrocampista olandese del Milan, Ruud Gullit, ieri sera ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 direttamente da Barcellona, dove si è tenuto l'annuale appuntamento con i Laureus Awards. L'ex rossonero ha parlato del Milan che domani affronterà l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Le parole di Ruud Gullit sulla partita di domani: "La Coppa Italia potrebbe essere una soddisfazione nella stagione, per il Milan sarebbe importante vincere. Con due trofei potrebbe sembrare una buona stagione, ma per il Milan conta di più qualificarsi in Champions".

Poi Gullit ha continuato: "L'anno è stato problematico, c'è stato un piccolo momento di gloria con la vittoria della Supercoppa ma non hanno proseguito nel periodo. Ci sono alcuni calciatori che non hanno saputo giocare bene per tutto l'anno e per questo dico che non è stato molto positivo".