Gullit sul Milan: "I margini di miglioramento sono notevoli"

vedi letture

Nella giornata di oggi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, è stato intercettato l'ex calciatore rossonero Ruud Gullit, oggi commentatore televisivo in Olanda e membro della Laureus Academy. Con l'ex campione rossonero la rosea ha parlato soprattutto di Milan e dei giocatori e dei protagonisti che potranno fare la differenza in questa stagione per il Diavolo. Di seguito alcune delle due dichiarazioni più importanti rilasciate nell'intervista.

Le parole di Ruud Gullit sull'inizio di stagione del Milan: "Due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate non rappresentano certo il valore del Milan. Gli ultimi tre successi in Serie A hanno rimesso le cose a posto, anche se la squadra è ancora in fase di crescita: deve migliorare giorno dopo giorno perché i margini di miglioramento sono notevoli soprattutto in fase difensiva".