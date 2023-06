Gundogan sempre più vicino al ritorno al Borussia Dortmund

MilanNews.it

Ilkay Gundogan è sempre più lontano dal Manchester City. Il centrocampista tedesco, in scadenza coi citizens, è vicino al ritorno al Borussia Dortmund: stando a quanto riportato dalla Bild il Barcellona non riuscirà a far fronte alle richieste economiche del giocatore. Negli ultimi giorni si era mosso anche il Milan, ma il 32enne potrebbe scegliere di ritornare in giallonero.