Gyasi torna sul gol al Milan: "Vincere così è un sogno che si è realizzato. Spero ricapiti"

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina e ha affrontato diversi temi circa la squadra ligure e il suo momento, oltre che la sua esperienza italiana fin qui. Il ghanese ha ricordato anche quello che è il suo momento migliore con la maglia dello Spezia: "Gol promozione al Frosinone? Sì, ma ci metto anche il gol a San Siro contro il Milan: vincere in quel modo al 94’ è stato un sogno che si è realizzato. Spero mi ricapiti, intanto me lo tengo"