"Ha pianto per tutto il viaggio Roma-Milano". La cessione di Nesta al Milan raccontata in "Diluvio e delirio" di Baiocchini e Spina

vedi letture

Il 14 maggio 2000 la Lazio vinceva uno scudetto indimenticabile per tutti i tifosi biancocelesti con una rimonta incredibile sulla Juventus.. Per celebrare l’anniversario, quest’anno sono 25 anni, i giornalisti di Sky Sport Manuele Baiocchini e Valerio Spina lo raccontano nel libro “Diluvio e delirio”, scritto in collaborazione la S.S. Lazio. Tra i vari aneddoti e retroscena il focus è andato anche sulla cessione di alcuni dei più grandi campioni di quella squadra, tra cui Alessandro Nesta poi finito al Milan.

In un passaggio del libro viene citata proprio il passaggio che porta in rossonero il fortissimo difensore centrale, legatissimo ai biancocelesti: “La Lazio ha bisogno di soldi e ha venduto Alessandro Nesta, per circa trenta milioni di euro, al Milan di Berlusconi, per di più nelle ultimissime ore di mercato”.

Baiocchini e Spina lo raccontano come “Un trauma, un colpo al cuore per i laziali, che vedono scivolare via da Formello in fretta e furia il loro campione del cuore con le lacrime agli occhi, la testa bassa e nessuna parola”.

Nesta ha lasciato il centro sportello col cuore pesante: “Ha pianto a dirotto salutando lo staff prima di lasciare il centro sportivo. Fa così, praticamente, per tutto il viaggio Roma-Milano. È diventato un nuovo giocatore del Milan”.

Si prosegue col racconto del suo primo giorno in rossonero: “Galliani gongola nel mettergli in mano la nuova maglia rossonera, ma Sandro è come se non ci fosse. Ha la faccia sperduta, gli occhi tristi. Lo fanno affacciare dalla terrazza dell'Hotel Gallia per salutare i tifosi arrivati ad acclamare il loro nuovo fenomeno. «Siamo fuori di Nesta» scrivono su uno striscione, lui abbozza un sorriso, lancia la maglia, ma il disagio è lampante, la testa è ancora a casa sua. Il suo primo giorno milanese comincia così, fino alla passerella finale a San Siro, la sera stessa. Perché se a Roma si gioca Lazio-Juve in un clima di contestazione totale a Cragnotti (finita con danni ingenti allo stadio Olimpico), a San Siro c'è un derby amichevole Milan-Inter che promette spettacolo anche nel pre-partita”.

E a Milano Nesta ritrova subito un suo ex compagno, costretto anche lui a lasciare la Lazio: “A sfilare proprio loro: Hernan Crespo, venduto ai nerazzurri di Moratti per una quarantina di milioni, che sorride e lancia baci alla nuova curva da una parte, e Nesta dall'altra. Erano insieme al mattino, ad allenarsi a Formello, si ritrovano sul prato milanese meno di dodici ore dopo, con emozioni decisamente contrastanti. sguardo spento nella notte del Meazza è, di fatto l’ultima foto ricordo da laziale, dopo diciott'anni e un infinito numero di partite giocate, praticamente a tutte le età”.