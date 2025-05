Juventus, Tudor: "Fatto un buon lavoro, eravamo in un buco profondo"

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - "E' difficile giudicare il proprio operato, ma per me si è fatto un buon lavoro: in questi 40 giorni abbiamo avuto tante problematiche anche legate alle infortuni, eravamo in un buco profondo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, fa un primo bilancio sulla sua esperienza alla guida dei bianconeri quando mancano due gare al termine del campionato. "Ora la squadra è consapevole, la vedo più viva e battagliera che ha anche mostrato un gioco di ottimo livello - ha aggiunto alla vigilia della sfida contro l'Udinese, l'ultima della stagione allo Stadium - e vorrei giocare calcio champagne per 90 minuti, ma al momento non si può fare: dobbiamo capire i momenti della stagione e delle partite, la sensazione che ho è che abbiamo dato il massimo in tutte queste gare".

