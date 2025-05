Sacchi: "La scelta dell'allenatore è fondamentale perché il tecnico deve essere in sintonia con i programmi della società"

Lo storico ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, che con il suo calcio e le sue metodologie ha rivoluzionato la storia del gioco e quella del Milan, oggi con un velo di tristezza prova a parlare del Diavolo ferito che si appresta a chiudere una stagione fallimentare, la cui (in)degna conclusione è stata la prestazione in finale di Coppa Italia di mercoledì persa contro il Bologna. Sacchi quest'oggi ha pubblicato i suoi pensieri sul Milan in un pezzo edito dalla Gazzetta dello Sport.

Le parole di mister Sacchi sul Milan: "La scelta dell'allenatore è fondamentale perché il tecnico deve essere in sintonia con i programmi della società. Il Milan, invece, prima ha pensato di prenderne uno, Lopetegui, e poi, dato che i tifosi si erano arrabbiati perché non era all'altezza del club, ha virato sul portoghese Fonseca. I dirigenti che hanno operato questa scelta hanno commesso un grave errore e a metà stagione hanno pensato bene di rimangiarsi la decisione e consegnare la panchina a Conceiçao, il quale è il meno colpevole di tutti perché si è ritrovato a lavorare nel caos generale. Alla fine sarà proprio lui a pagare. Come si sistemano le cose se al vertice ci sono sempre le stesse persone che hanno sbagliato all'inizio della stagione?"