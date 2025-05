Baiocchini: "Il Milan segue da mesi Italiano, ma per ora non ci sono stati contatti diretti"

Manuele Baiocchini, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan dal punto di vista societario: "Sul tema del ds, io credo che il Milan voglia provare a fare un ultimo tentativo per convincere l'Atalanta a liberare Tony D'Amico che è il vero obiettivo del club rossonero. Altrimenti verranno fatte delle valutazioni, per questo l'ad Furlani non ha escluso che la struttura societaria milanista rimanga invariata. Per quanto riguarda invece l'allenatore, uno dei profili che il Milan ha seguito con più interesse durante questa stagione è quello di Vincenzo Italiano. Da due o tre mesi sta cercando di capire se può essere lui l'allenatore giusto per il Milan. Per ora non ci sono stati contatti diretti con lui e il suo entourage, prima Italiano vuole parlare con il Bologna a cui ha dato la sua priorità. Se non dovesse essere trovato un accordo per andare avanti insieme, allora a quel punto potrebbero spuntare nuove occasioni e il Milan potrebbe essere una di queste. Però al momento è tutto bloccato dalla questione ds, che è il passaggio fondamentale prima di scegliere il sostituto di Conceiçao sulla panchina rossonera.

Ibrahimovic? Io credo che lui fosse contento del suo ruolo che aveva nel Milan, poi quando c'è stata la questione del ds con il viaggio di Furlani da Cardinale e la conseguente ridistribuzione dei ruoli all'interno del club lui abbia sofferto questa cosa. Ibra è stato messo in una posizione diversa rispetto a prima. In merito al suo futuro io mi aspetto una voglia di rivalsa da parte dello svedese perchè lasciare il Milan dopo una delle stagioni peggiori degli ultimi anni sarebbe anche un fallimento anche per la sua immagine. Quindi ripartirà e rimarrà nel Milan, magari con un ruolo diverso, anche se la sua voce continuerà a contare nel club rossonero".