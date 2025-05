Dalla Turchia: Besiktas su Abraham, pronti 15-20 milioni

Con i campionati agli sgoccioli, iniziano a circolare le prime indiscrezioni di mercato. Dalla Turchia arrivano notizie che coinvolgono da vicino la Roma. Il Besiktas è infatti pronto a muoversi concretamente per rinforzare il proprio organico e tra i profili nel mirino ci sono due giallorossi: Zeki Celik e Tammy Abraham (quest'ultimo attualmente in prestito al Milan).

Secondo quanto riportato dal portale 'Sozcu', il presidente del Besiktas Hasan Arat Adali avrebbe stanziato un budget compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro per l’acquisto di un nuovo centravanti. Nella lista dei possibili obiettivi figura anche Tammy Abraham, destinato a rientrare alla Roma dopo il prestito al Milan. L’attaccante inglese è in compagnia di altri nomi come Jonas Wind, Paul Onuachu, Wout Weghorst, Beto e Patrik Schick.

Non solo attacco: il Besiktas guarda anche alla difesa e avrebbe avviato i primi contatti con Zeki Celik, terzino destro della Roma. Il calciatore potrebbe fare ritorno in patria e il club di Istanbul è in attesa del via libera per aprire ufficialmente la trattativa con la società capitolina. Situazioni in evoluzione che potrebbero animare le prime settimane di mercato.