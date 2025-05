La metà dei gol del Milan? Dopo il 60’. Roma, se perdi lo scontro diretto…

vedi letture

Rossoneri del Milan in serie OK da 4 trasferte nella Roma giallorossa: 3 affermazioni per 2-1 (la più recente la stagione scorsa) più il pareggio per 1-1 del 2022-2023.

Quella di domenica sarà la 90esima sfida in Serie A nella capitale. Il bilancio dei precedenti sorride agli ospiti in vantaggio 31-26 per numero di vittorie, 100-98 sul fronte delle marcature, cui dobbiamo aggiungere 32 segni X.

L’ultimo successo della Maggica? Annata 2019-2020, guarda caso, anche questo per 2-1.

Da segnalare che negli ultimi 6 Roma-Milan di campionato sono andate a segno entrambe le compagini in campo.

Situazione in classifica.

Roma con 63 punti (18V – 9X – 9P con 51GF e 34GS), 38 dei quali colti sul proprio campo (12V – 2X – 4P con 34GF e 14GS). Nell’ultimo turno è andata KO contro l’Atalanta vedendo interrompersi una striscia di ben 19 giornate a punti (14V – 5X con 32GF e 9GS). Milan che insegue a quota 60 (17V – 9X – 10P con 58GF e 40GS), di cui 29 fatti in trasferta (9V – 2X – 7P con 30GF e 24GS). Reduce da 3 successi in fila ma in mezzo alla settimana è uscito sconfitto dalla finale di Coppa Italia all’Olimpico contro il Bologna.

Attenzione, dovessero imporsi i rossoneri, virtualmente supererebbero i giallorossi in classifica per via degli scontri diretti (a Milano fu 1-1: Reijnders e Dybala).

Dalle classifiche di rendimento stagionali segnaliamo che: la panchina del Milan ha già segnato 14 gol in campionato (meglio solo quella della Lazio a 19); Diavolo al top per marcature dopo il minuto 60, perché sono 29 in questo torneo (nessuno club ne conta un numero maggiore).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

89 incontri disputati

26 vittorie Roma

32 pareggi

31 vittorie Milan

98 gol fatti Roma

100 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Milan 1-0, 21° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Milan 1-2, 3° giornata 2023/2024