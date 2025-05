Ordine: "Gli errori sono stati tanti e non si possono addebitare soltanto alla filosofia finanziaria del fondo"

A due giorni dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, non si placano le critiche meritate e giuste per la dirigenza rossonera che, tramite le parole dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, ha fatto quantomeno mea culpa nel post partita dell'Olimpico per gli obbrobri commessi nell'arco di questa infinita e dolorosa annata. A commentare con negatività la stagione rossonera anche il giornalista di lungo corso Franco Ordine che oggi ha scritto un pezzo su Il Giornale.

Il pensiero di Franco Ordine: "Gli errori sono stati tanti e non si possono addebitare soltanto alla filosofia finanziaria del fondo. Piuttosto, da sempre, il peccato originale fu commesso dopo l'addio traumatico di Maldini e Massara: dovevano essere sostituiti al volo per dare credibilità a quell'evento traumatico, vissuto come un salto nel buio. Di qui i successivi flop con l'ingresso di Ibrahimovic che è andato a riempire il vuoto evidente fino ad allargarsi e a generare lo scontro istituzionale con Furlani".