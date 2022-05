Haaland al City, Klopp: "Porterà il calciomercato ad un livello tutto nuovo"

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - LONDRA, 10 MAG - Il trasferimento di Erling Haaland dal Dortmund al Manchester City, la cui ufficializzazione sarebbe imminente secondo diversi media, porterebbe il mercato "a un livello tutto nuovo" per via delle somme spese. E' quanto prevede l'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp. "Penso che si parli già abbastanza di questo trasferimento - ha aggiunto il tecnico tedesco - So che si parla molto di soldi, ma questo trasferimento porterà il mercato a un livello completamente nuovo. Se Erling Haaland va da loro, non li indebolirà di certo, assolutamente no". Il Borussia Dortmund ha dichiarato di aver lasciato ad Haaland la giornata libera per "risolvere questioni personali", e il calciatore ne avrebbe approfittato per andare a Bruxelles e svolgere le visite mediche con il City. L'ex calciatore Jan Aage Fjortoft, abituale consulente della stampa e molto vicino alla famiglia Haaland, ha persino scritto sul suo account Twitter che "la decisione finale è presa. Erling Haaland giocherà per il Manchester City la prossima stagione. Il clan Haaland ha informato il Real Madrid e il Bayern Monaco la scorsa settimana. Le ultime settimane sono state dedicate ai dettagli del contratto". La stampa, soprattutto britannica, ha precisato che il bomber norvegese aveva superato la visita medica e che l'unica cosa rimasta al City era attivare la clausola rescissoria del giocatore di 75 milioni di euro. Una cifra tutto sommato modesta per un talento del genere e visti i prezzi attuali di mercato, ma che dovrà essere pagata subito, una rarità in transazioni così importanti. Con 85 gol in 88 presenze da quando è arrivato al Dortmund dal Salisburgo nel gennaio 2020, il 21enne Haaland è uno dei giocatori più richiesti e il suo trasferimento sarà uno dei più importanti del campionato estivo. La stampa inglese ha calcolato che tenendo conto delle commissioni pagate agli agenti e dello stipendio annuo promesso al giocatore nei 5 anni di contratto, circa 25 milioni di euro annui, il costo totale dell'operazione sarà di oltre 250 milioni euro. Si tratta, in ogni caso, di un rinforzo scelto per Pep Guardiola che l'estate scorsa aveva tentato, invano, di portare Harry Kane dal Tottenham, ad avere un vero n.9. (ANSA-AFP).