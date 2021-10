Haaland, in estate asta internazionale: ecco le sue folli richieste economiche

Mino Raiola fissa il prezzo per Erling Haaland. Come riporta ESPN, oltre a garantire un importante conguaglio economico al Borussia Dortmund (circa 75 milioni di euro per la clausola), la big che prenderà il giovane e talentoso attaccante dovrà garantirgli almeno 41 milioni di euro l'anno. La lista delle pretendenti è sempre la solita e spazia tra le società di Manchester (City e United), Chelsea, Real Madrid e Barcellona. Haaland, in questo modo, andrebbe a guadagnare oltre 500.000 euro a settimana. Senza dimenticare l'importante commissione che andrebbe riconosciuta al suo agente.