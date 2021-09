Haller come Van Basten: gli unici a segnare un poker all'esordio in Champions League

La notte di Sebastien Haller sembrava già da sogno con la doppietta velocissima da lui realizzata all'esordio in Champions League, ma in realtà per l'attaccante dell'Ajax il bello doveva ancora venire. Sì, perché per lui alla fine è stato un bel poker: quattro gol, che lo proiettano direttamente nella storia della competizione. Mai nessuno infatti aveva segnato 4 gol all'esordio, con un'unica, fenomenale eccezione. Quella di Marco Van Basten che nel novembre '92 ne segnò altrettanti agli svedesi del Goteborg con la maglia del Milan. Può comunque consolarsi Haller, che è il primo calciatore africano a segnare quattro gol in un match di Champions o Coppa Campioni.