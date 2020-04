Hammarby, dall'entrata di Ibrahimovic nel club guadagnati 10 milioni di euro

I nomi dei grandi campioni, si sa, sono delle autentiche miniere d'oro in termini di sponsor e visibilità. In questo senso l'Hammarby, club detenuto in parte da Zlatan Ibrahimovic, ne sa qualcosa. In questo senso secondo quanto riporta l'AftonBladet, giornale svedese, i biancoverdi da quando il nome dello svedese gravita intorno al club avrebbero fuadagnato circa 10 milioni di euro. Il marchio di Ibrahimovic, infatti, ha rivitalizzato quello del club in difficoltà.