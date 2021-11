Hamraoui: "Mi hanno buttata a terra e colpito con una sbarra, ho cercato di proteggermi"

“Sono apparsi improvvisamente due individui da dietro un camion, con dei passamontagna neri e mi hanno urlato di aprire la porta. Ero a pochi passi da casa mia”. Parla così a L’Equipe la calciatrice del PSG Kheira Hamraoui tornando sull’aggressione subita a inizio mese per la quale in un primo momento era stata fermata, come mandante, la compagna di squadra Diallo (poi rilasciata senza capi d'accusa) e che ora vede coinvolti l’ex giocatore del Barcellona Eric Abidal, con cui la centrocampista ebbe una relazione, e la moglie dello stesso. “Mi hanno buttata a terra e hanno cominciato a colpirmi con una sbarra di ferro. - continua la francese - Io ho cercato di proteggermi”. Nella giornata di ieri il suo legale aveva mostrato alcune foto delle gambe ferite della calciatrice e spiegato che la sua assistita era ancora scossa per quanto accaduto.