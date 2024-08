Hansi Flick si gode Pau Victor: le parole dopo la vittoria sul Real e prima del Milan

vedi letture

Hansi Flick batte il Real Madrid in amichevole, nel corso della tournée statunitense, dopo la vittoria ottenuta ai rigori nel primo test contro il City. Il tecnico a fine partita è soddisfatto: "Sapevo cos'era il Clásico ed è stato molto bello giocare contro il Real Madrid" - le sue parole, riportate da Mundo Deportivo - "anche oggi quando ci troviamo a difendere troppo bassi diventa un problema, ma pressiamo bene e l'obiettivo è farlo su tutto il campo. Rispetto alla prima partita la squadra è migliorata. A parte il problema di difendere troppo indietro, è molto bello vedere cosa facciamo quando abbiamo la palla".

Non tutto è piaciuto all'allenatore però: "In alcune situazioni siamo andati troppo indietro e non abbiamo messo pressione sull'avversario che aveva la palla. Questo non lo voglio ed è un problema. Dobbiamo concentrarci su questo e spingere per i 90 minuti".

Quella dei blaugrana è una squadra che davvero valorizza i tanti giovani che Flick ha portato con sé negli States: "E' fantastico avere questi calciatori di 17, 16, 18 anni... È stata una buona opportunità per loro, per dimostrare cosa possono fare". E, riguardo al protagonista indiscusso del precampionato, Pau Víctor, è stato molto chiaro: "Due partite e tre gol, non male. Sa segnare e questo è un bene per un attaccante. La porta è sempre aperta per la prima squadra"