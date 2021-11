Hateley su Maldini: "Il suo esordio gran ricordo per me. Ci siamo dati lezioni a vicenda"

Mark Hateley, ex calciatore rossonero noto per un goal storico nel derby nel 1994, si è così espresso sul canale Twitch del Milan: "Il Milan è una squadra enorme, che rimane tale anche a distanza di tempo. C'erano grandissimi giocatori nel mio Milan come Galli e Maldini, c'era anche Wilkins. Segnai nella partita d'esordio di Paolo, lo ricordo molto bene: è un grande ricordo per me. Abbiamo fatto tanto viaggi in macchina insieme a Maldini: ci siamo dati lezioni di italiano e di inglese a vicenda".