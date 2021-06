Hauge e la Serie A: "Non è stato facile, ma il club mi ha aiutato fin da subito"

Jens-Petter Hauge, esterno del Milan e della Nazionale norvegese, è stato intervistato dalla redazione di Eurosport Norway. Queste le sue parole sul campionato italiano: "Non è mai facile quando da un momento all’altro lasci il tuo Paese, dove hai sempre vissuto e giocato, per trasferirti in un calcio più difficile. Non è stato semplice, ma il club ed i compagni mi hanno aiutato da subito".