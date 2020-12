Jens Petter Hauge, attaccante rossonero, ha vinto il premio di miglior giocatore dell'ultima Eliteserien, vinta proprio dal Bodo/Glimt, ex club del giovane norvegese. Il classe '99 ha realizzato 14 reti in campionato prima del trasferimento in rossonero, restando il terzo miglior marcatore della formazione giallonera.