Hellas, Cioffi sul futuro di Tameze e Ilic: "Da quello che so sono solo voci di mercato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

In conferenza stampa, il tecnico dell'Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato del futuro di Tameze e Ilici, obiettivi di mercato di Milan e Lazio: "Che mi risulti, le voci di mercato che li riguardano sono voci. Per me sì. Quest'ossatura, al di là di Simeone, che è giusto che vada a confrontarsi con un calcio diverso, è molto importante. Non puoi prescindere da nessuno di loro. Anche Barak, che non sta giocando perché ha avuto un problemino alla fine della scorsa stagione".