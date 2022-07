Hellas Verona, proposto l'ex rossonero Diego Laxalt

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Laxalt è stato proposto all'Hellas Verona. Lo racconta Sky, che spiega come per l'ex terzino del Milan, ora in forza alla Dinamo Mosca, il club veneto effettuerà le proprie valutazioni, prima di dare una risposta definitiva. Con una grande esperienza in Serie A tra Inter, Bologna, Genoa, Empoli, Torino e proprio Milan, Laxalt ha lasciato l'Italia nel 2020, prima per un prestito al Celtic e poi per l'avventura in Russia.