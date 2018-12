Higuain e la difficoltà a segnare: in diciotto partite l'argentino ha realizzato una sola rete in più di Kalinic

Lo scorso anno, dopo diciotto giornate di campionato, Nikola Kalinic, una delle maggiori delusioni della scorsa stagione rossonera, aveva segnato quattro reti in campionato. Gonzalo Higuain, arrivato per dare una svolta all'attacco rossonero, ha fin qui realizzato soltanto cinque reti in Serie A, soltanto una in più rispetto al croato. L'ex Fiorentina, nello stesso lasso di gare, servì due assist, mentre il Pipita è fermo ad un passaggio vincente.