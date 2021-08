Hinteregger e l'alcool nel calcio: "Probabilmente un terzo dei calciatori è alcolizzato"

Intervistato nel corso della trasmissione Sport and Talk from Hangar 7 l'austriaco dell'Eintracht Francoforte Martin Hinteregger ha parlato del rapporto fra calciatori professionisti e alcool e dei motivi che spingono molti suoi colleghi a ubriacarsi spesso: “Più hai soldi, più hai preoccupazioni e più diventi irrequieto e infelice. E in un momento simile si può facilmente scivolare in una fase in cui hai bisogno d'aiuto per non perderti completamente. Molti calciatori a causa di questo sono diventati alcolizzati e si sono schiantati, probabilmente si parla di un terzo dei professionisti. Sono numeri terrificanti e nessuno parla di questo problema durante la propria carriera”.