Hojbjerg alla corte di De Zerbi a Marsiglia: affare fatto con il Tottenham

Come da pronostico, Pierre-Emile Hojbjerg lascerà il Tottenham in questo calciomercato. Dopo essere stato sondanto anche dal Milan negli scorsi mesi, il mediano danese ha deciso di lasciare la Premier League per la Ligue 1, dove lo sta aspettando il (nuovo) Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Sui propri profili social Fabrizio Romano si è espresso col suo iconico "Here We Go", svelando anche i dettagli dell'affare andato in porto non solo grazie allo zampino dell'allenatore chiamato, che a quanto pare avrebbe personalmente chiamato Hojbjerg per convincerlo, ma anche per il fatto che l'ex Bayern Monaco non aveva alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Tottenham in scadenza nel giugno 2025.

Per evitare di perderlo a zero, dunque, gli Spurs si sono decisi a cederlo guadagnando comunque il massimo, visto che il Marsiglia verserà nelle casse del club londinese circa 14 milioni di euro per Pierre-Emile Hojbjerg.