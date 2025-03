Home kit 2025/26: svelati I primi leak di una divisa "rivoluzionaria"

vedi letture

10 partite di campionato, più 2 (forse 3) di Coppa Italia e la stagione si concluderà. Arrivati a questo punto, le società cominciano già a guardare al futuro, a programmare la prossima, ed il Milan è una di queste, non solo a livello sportivo.

Nella mattinata di oggi i colleghi di Opaleak hanno infatti svelato in anteprima il design della prossima maglia home della formazione rossonera, che per l'ottava stagione consecutiva sarà vestita da PUMA. Nel corso di questa collaborazione il noto brand tedesco ed il Milan ci hanno abituati a diverse modifiche, ad alcuni strappi della regola, ma quello previsto per la prossima stagione è "rivoluzionario".

Per la prima volta nella sua gloriosa storia, infatti, la maglia di casa del Diavolo dovrebbe essere caratterizzato da uno stemma da club monocromatico, in un design pulito, bianco e rosso, piuttosto che nella sua tradizionale versione rossonera.