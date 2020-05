I broadcaster chiedono lo sconto, la Lega dice no. Diritti tv tema caldo nell'assemblea odierna

Il tema più caldo, o un o dei temi più caldi, all’interno dell’Assemblea di Lega di oggi sarà inevitabilmente quello relativo ai diritti tv. Le 20 società di Serie A appaiono compatte e intenzionate a far rispettare gli accordi, con i broadcaster che dovranno versare per intero la sesta rata (si parla di circa 230 milioni di euro).

Dall’altra parte appunto i broadcaster, con Sky che puntava ad uno sconto compreso fra il 15 ed il 18%. In Europa e nelle altre federazioni, spiega la Gazzetta dello Sport, si sta andando verso questa direzione anche se in Italia negli accordi non è prevista la causa di forza maggiore. Negli altri paesi invece sì può dire stop ai pagamenti in caso di stop del campionato. Per questo oggi le parti tornaranno a parlarne ma le società, soprattutto in questa situazione di difficoltà finanziaria, sono intenzionate a far rispettare gli accordi.