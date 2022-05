I club russi ricorrono al TAS: "Vogliamo partecipare alle coppe europee"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

La UEFA ha escluso i club russi dalle competizioni europee per la prossima stagione a causa del conflitto in Ucraina. Una decisione accolta con grande rammarico dai vertici calcistici, che avevano preannunciato battaglia. Oggi hanno deciso di presentare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS), come ha annunciato il CSKA Mosca sui propri canali ufficiali. "Il nostro club, insieme ad altri tre del massimo campionato - Zenit San Pietroburgo, Dinamo Mosca e Sochi - ha presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna contro la decisione della UEFA del 2 maggio 2022 di escludere i club russi dalle competizioni europee per la stagione 2022-23. Abbiamo intenzione di partecipare".